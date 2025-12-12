Треньорът на Монтана Анатоли Нанков коментира пред „Мач Телеграф“ ситуацията с големия брой липсващи в неговия отбор. Той разкри и своите очаквания за предстоящата среща за Купата на България с Локо Пд. „В края на този полусезон за съжаление имаме доста липсващи играчи. Сега се изправяме отново срещу Локо Пд на „Лаута“, но този път за Купата на България и съм сигурен, че ще направим всичко възможно, за да ги елиминираме. Бройката на липсващите се увеличи. Малембана си замина, защото има разтежение. Влади Цеков има здравословен проблем. Ежике също липсва. Костадин Илиев и Сакор са наказани. Марсио Роса е трайно контузен. Доста е трудно, когато ти липсва половин отбор. Трябва да се справим някак. С останалите момчета се подготвяме. Тренировките протичат нормално. Последната седмица в края на полусезона е най-трудна".

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ