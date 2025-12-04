Р оденият в САЩ мексиканец Хосе Гайегос се превърна в герой за Ботев Вр срещу Спартак Вн, бележейки първия гол за своя тим при успеха с 2:0. Вторият гол бе дело на юношата на Левски Антон Стоянов в продължението на срещата. Домакините завършиха двубоя с 10 души, след като червен картон получи вратарят им Димитър Евтимов в 79-ата минута, но в крайна сметка те удържаха трите точки. Трябва да се отбележи, че срещата се игра при почти непрогледна мъгла.

Мачът във Враца започна с шанс за домакините, но Максим Ковальов спаси удар на Илия Юруков. Натискът на врачани продължи, а в 11-ата минута Мартин Петков стреля след центриране от ъглов удар, но не уцели вратата. Ромееш Ивей опита да обстрелва вратата на бившия си отбор в 23-ата минута, но топката профуча покрай десния стълб на Ковальов. Две минути по-късно Борислав Цонев шутира от пряк свободен удар, но не уцели вратата на „соколите“. Положенията пред вратата на Ковальов не спираха, а стражът трябваше да спасява изстрел на Петков в 27-ата минута, с което се справи. Вратарят на Спартак Вн бе доста затруднен в 37-ата минута при коварен удар с глава на Даниел Генов. Стражът не успя да улови топката и я изпусна, но успя да я захлупи и да предотврати опит за добавка. Минута след това Петков засече центриране на Цонев, но в изпълнението му липсваше точност.

В края на първото полувреме играчите на Гьоко Хаджиевски също опитаха да създадат опасност пред вратата на Димитър Евтимов, но до гол така и не се стигна и двата отбора се прибраха на почивка при нулево равенство.

След час игра Ивей можеше да вкара на бившия си отбор, но Ковальов спаси неговия удар, след което последва контраатака, която Шанде не успя да завърши добре. Постепенно врачани натискаха, като в 66-ата минута защитник на гостите не успя да изчисти топката след пас от десния фланг на Владислав Найденов и Цонев получи възможност за изстрел, но прати топката над вратата. Четвърт час преди края на редовното време Жак Пехливанов отправи първия по-сериозен удар към вратата на Ботев Враца, но прати топката над напречната греда.

В 76-ата минута Владислав Найденов центрира отдясно, като в наказателното поле Ангел Грънчов игра с глава, но я прати към Хосе Гайегос, който си я нагласи на левия крак и я прати в мрежата - 1:0 за Ботев Враца! Трябва да се отбележи, че вратаря Максим Ковальов можеше да се намеси по-добре. В 79-ата минута капитанът на домакините Димитър Евтимов излезе да пресече извеждащо подаване към Георг Стояновски, но закъсня и фаулира нападателя. Това накара съдията Мартин Марков да покаже червен картон на вратаря на домакините! Отсъденият пряк свободен удар бе изпълнен от потърпевшият при фала Стояновски, но влезлият от скамейката Любомир Василев се намеси добре.

Мъглата над стадион „Христо Ботев“ се разсея, но срещата бе спряна в 85-ата минута заради запалените димки от домакинските фенове. Вместо „соколите“ да натиснат и да стигнат до изравняване, с оглед на численото си превъзходство, Ботев Вр стигна до второ попадение, което бе дело на Антоан Стоянов.