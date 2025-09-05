М ладежкият национален отбор на България победи връстниците си от Гибралтар с 3:0 на старта на квалификациите за Евро 2027. Срещата се игра на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик. Точни за "лъвчетата" бяха Георги Лазаров (17, 26) и Никола Илиев (43-дузпа). Така България малко пооправи настроението след снощното 0:3 от Испания при мъжете.

Възпитаниците на Александър Димитров бяха господари на терена, като имаха още няколко добри възможности за гол, които не реализираха. Домакините изиграха силно първо полувреме, а през втората част намалиха темпото. Алекс Божев трябваше да се намесва в 72-ата минута след удар с глава на Брито и в добавеното време, след като Джеймс Каетано се озова сам срещу него.

В 65-ата минута Асен Митков се контузи и трябваше да бъде заменен от Антоан Стоянов.

България изигра последните няколко минути от срещата с човек по-малко, след като и Михаил Полендаков се контузи, а треньорът Александър Димитров вече бе извършил всичките си смени.

На 9 септември България ще играе като гост срещу Азербайджан във втория си мач от квалификациите за Евро 2027.

В другия мач от нашата група Чехия поледи Шотландия с 2:0, Португалия и Азербайджан играят по-късно днес.