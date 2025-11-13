Бразилецът Майкон безспорно е най-добрият футболист на Левски през този сезон. Защитникът буквално лети по левия фланг на "сините". Полезен е и в защита, и в атака. Именно партньорството между него и Ради Кирилов превръща левия фланг на Левски в най-силното оръжие на Първа лига в глобален план. Неслучайно редица клубове от Западна Европа следят Майкон, а наскоро авторитетният вестник "AS" обяви, че към него има интерес от страна на Бетис и Алавес, а цената от 4 000 000 евро, поставена му от "сините", е напълно реалистична. Испанските колеги дори стигнаха още по далече, като обобщиха, че Майкон е по-полезен на терена от футболистите, които селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти вика на неговия пост.

Още по тематата вижте в хартиеното издание на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX