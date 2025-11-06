П реминалият това лято в Славия - Илиян Стефанов, бе избран за Играч номер 1 на изминалия 14-и кръг в Първа лига. Той донесе победата на "белите" с 1:0 над столичния Септември през уикенда. "Благодаря за наградата, на треньорите и на всички футболисти в първенството. Тя трябва да се дава на заслужилите и футболът ни да става все по-добър. Много важни три точки предвид обстоятелствата, че започнахме по-трудно. Самата програма беше по-трудна и отборът ни е млад, но се справяме и ни чакат още по-хубави моменти.

Във футбола най-важни са головете. Аз съм халф и трябва да помагам във всички фази на играта, така че това попадение е важно за мен. Щастлив съм, че помагам на отбора. Дори и да не вкарам аз, най-важен е колективният успех. Доколкото съм запознат, до пето място точковият актив на отборите е близък. Вижда се голямата разлика между по-богатите клубове и по-бедните. Славия е сериозен отбор, който съществува от адски много време и е икона за нашата столица. Потенциалът е голям, отборът е млад и футболистите се развиват. Задружни сме и най-хубавото предстои.

Смяната на един треньор винаги носи енергия. Всеки има различни изисквания към тренировките, дисциплината и правилата. Ефектът е позитивен. Аз лично вече се чувствам по-добре. Нямах подготовка с отбора и бе трудно, но съумях да се концентрирам изцяло. Чувствам, че мога да се представям и по-добре, доближавам се до най-добрата ми форма.

Има доста време до мача с ЦСКА 1948 за Купата. В момента сме концентрирани върху първенството. ЦСКА 1948 е добър отбор и може да стане страхотен двубой. Има време да мислим за тях, но в един мач е възможно да ги отстраним", коментира Стефанов.

Като бивш футболист на Левски той коментира предстоящото дерби на Националния стадион „Васил Левски“. „В момента съм футболист на Славия, това трябва да се има предвид. Пожелавам на всички най-хубавото, имал съм прекрасни моменти на „Герена“. Левски е първи – с разлика пред втория. ЦСКА си взима последните мачове, смятам, че ще стане огромен празник, това е същността на този мач. Очаквам по-добрият да победи:, заяви той.

Стефанов коментира лаконично и отношенията си с Хулио Веласкес, с когото работи в последните си месеци при Левски: „Много добри бяха“.

