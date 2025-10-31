Анатоли Нанков е истински любимец на феновете на ЦСКА. И няма как – той има 200 мача за „червените“, в които е вкарал 19 гола. Има 2 титли на България – през 1992 и 1997 г., като при втората е капитан. Има и 2 купи на страната – 1993 г. и 1997 г. След края на своята кариера, той дълго време е помощник-треньор на ЦСКА и то в 4 периода (2007-08, 2012-15, 2021-22 и 2024 г.). Заедно със Стойчо Младенов извеждат „армейците“ до последната титла през 2008 г. На 20 март 2015 г. пък е назначен за временен старши треньор след напускането на Младенов и води ЦСКА в мача с Берое (0:0) на „Българска армия“. Сега съдбата го среща с любимият му отбор, тъй като води доста успешно тима на Монтана. Дни преди мача с ЦСКА на „Васил Левски“ в неделя Нанков даде интервю специално за читателите на вестник „Мач Телеграф“.

-Нека си дойдем на думата - предстои мач на Монтана срещу ЦСКА на „Васил Левски“ в неделя. Определено ще е особен за вас за пръв път да се изправите срещу любимия си отбор като треньор.

-Не крия симпатиите си към ЦСКА, но сега съм треньор на Монтана и ще защитавам името на настоящия си клуб.

-Как ще играе Монтана на „Васил Левски“?

-Излизаме срещу ЦСКА да играем футбол. Срещу силния техен отбор. Те намират себе си след игровата криза, която преживяха. Ще бъде трудно. ЦСКА имат добри футболисти. Неминуемо резултатите ще дойдат при тях. Излизаме не като обречени, ще опитаме да играем футбол, всяка точка е със значение, особено навън.

БОГОМИЛ РУСЕВ

БОГОМИЛ РУСЕВ

