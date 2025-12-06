13-годишната нападателка на ЦСКА Дара Димитрова получи престижна покана да участва в турнир в Салоу, Испания, като част от сборния, селектиран от цял свят отбор TEC Academy.

В надпреварата взеха участие елитни европейски клубове като Реал Мадрид, Манчестър Сити, Олимпик Лион, Арсенал, Еспаньол, Спортинг Лисабон, Барселона. Поканата към Димитрова е лично отправена от треньора на каталунски клуб, който я забелязва по време на лагер през миналото лято.

Въпреки крехката си възраст, Дара игра при по-големите – във възрастова група U16. Тя записа участие в пет мача на турнира. Българката се представи силно и бързо се наложи като лидер в атаката на отбора. Изявите й на терена бяха забелязани и след турнира вече има предложение за трансфер в испански клуб, което Димитрова отказа в полза на развитието й в ЦСКА.

Самата Дара е доволна от представянето си на турнира в Салоу и оценява възможността да сравни качествата си с тези на футболистки от водещи академии. Тя споделя, че мачовете в Барселона са я мотивирали да работи още по-усилено.

Димитрова е част от проектонационалния отбор за девойки на България и е една от най-перспективните футболистки в страната в своята възраст. Тя е основен нападател в школата на ЦСКА. Преди да облече червения екип през септември Дара премина през школата на НСА и родния Костенец, където таланта й откри и разви нейният баща Венцислав Димитров.