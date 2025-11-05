Л евски извади огромен късмет и ще играе с аматьорския Витоша Бистрица в 1/8-финалите за Купата на България. ЦСКА пък ще приеме Локо Сф, а Лудогорец ще гостува на Септември Сф.
Спартак Вн гостува на Ботев Пд, докато Локо Пд приема Монтана.
В този етап от турнира отстраняването ще е на база една среща, а домакин ще е отборът, който бъде изтеглен пръв.
Всички двойки в 1/8-финалите за Купата на България:
Септември Сф - Лудогорец
Черно море - Арда
Добруджа - Ботев Враца
ЦСКА - Локомотив София
Славия - ЦСКА 1948
Локомотив Пловдив - Монтана
Спартак Варна - Ботев Пловдив
Левски - Витоша Бистрица