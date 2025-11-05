Л евски извади огромен късмет и ще играе с аматьорския Витоша Бистрица в 1/8-финалите за Купата на България. ЦСКА пък ще приеме Локо Сф, а Лудогорец ще гостува на Септември Сф.

Спартак Вн гостува на Ботев Пд, докато Локо Пд приема Монтана.

В този етап от турнира отстраняването ще е на база една среща, а домакин ще е отборът, който бъде изтеглен пръв.

Всички двойки в 1/8-финалите за Купата на България:

Септември Сф - Лудогорец

Черно море - Арда

Добруджа - Ботев Враца

ЦСКА - Локомотив София

Славия - ЦСКА 1948

Локомотив Пловдив - Монтана

Спартак Варна - Ботев Пловдив

Левски - Витоша Бистрица