О т Спартак Варна обявиха, че Цветослав Маринов е подписал нов договор до лятото на 2028 г. 20-годишният Маринов е един от безспорните титуляри в стартовия състав на Гьоко Хаджиевски за „соколите“. Дефанзивният халф има 15 мача за варненци в шампионата дотук.

Ето какво написаха от Спартак Вн:

„В навечерието на мача с ЦСКА София имаме чудесни новини. Спартак Варна и младежкия национал Цветослав Маринов подписаха нов договор, който ще задържи футболиста в клуба до края на сезон 2027/2028. Продължаваме съвместния си път с обща цел – устойчиво надграждане и нови спортни успехи в синьо-бяло. Успех, Цветослав! Само Спартак!“, пишат от клуба.

