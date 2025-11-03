Б лагодетелят на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, отговори на президента на Славия Венцеслав Стефанов и го покани на детектор на лъжата.
"Относно изказването на бати Венци: Г-н Стефанов, тъй като Вие сте „чиста сълзичка“ и никога не сте участвали в уреждането на футболни мачове, предлагам Ви заедно, пред всички медии, да се подложим на детектор на лъжата, за да разберат хората истината — дали аз съм се опитвал да подкупя Ваш футболист, или Вие сте уреждали мачове. Много ще е интересен резултатът", написа Филипов в социалните мрежи.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE