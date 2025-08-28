Б ългарският съдия Георги Кабаков получи персонална покана за семинара на елитните съдии на УЕФА, съобщиха от БФC. Той ще се проведе в периода 1-3 септември, а два дни по-късно ще свири мач от първенството на Обединените арабски емирства.

Ето какво написаха от БФC:

"Поредно голямо признание за съдия №1 на България Георги Кабаков.

Пловдивският рефер получи персонална покана за семинара на елитните съдии на УЕФА, който ще се проведе от първи до трети септември в Женева. Два дни по-късно, Кабаков ще ръководи и един от сблъсъците в шампионата на ОАЕ. Това е поредно престижно назначение за българския съдия след успешно ръководените срещи от европейските клубни турнири през този сезон."