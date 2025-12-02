П роектът за реконструкция на стадион „Българска армия“ беше избран от публиката за победител в категория Unbuilt Leisure Project of the Year. Archello.com, съобщиха от архитектурната компания IPA. "Честита награда на ЦСКА София, честито на целия екип, който работи с отдаденост и страст, и огромна благодарност на всички, които подкрепиха проекта", заявиха от фирмата, която отговаря за архитектурната част от реконструкцията на "Българска армия".
Във всяка категория се връчват по две отличия - едно от международно жури и едно от публиката. За победител на журито бе избран проектът "The Gold", търговски хъб в град Ал Хубар в Саудитска Арабия. Гласуването на публиката бе отворено до 30.11.2025г.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE