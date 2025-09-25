Н овият селекционер Александър Димитров каза, че играчите в националния отбор знаят правилата, а той самият познава състезателите. Димитров е категоричен, че е треньор, обичащ дисциплината - като играчите, които не я спазват, ще имат проблем не с него, а с правилника.

„Аз съм треньор, който държи на дисциплината и правилата. Когато някой наруши правилата, няма да има проблем с мен, а ще има проблем с правилниците“, заяви Димитров.

„Радващото е, че аз познавам тези играчи. Те познават много добре мен, екипа, характера ми. Много малко хора могат да изтърпят характера ми. Когато започвах в младежкия национален отбор, имаше такива проблеми, но ние ги решихме. През последните 7 години младежкия национален отбор е пример за подражание. Не смятам, че ще имаме проблем. Те знаят правилата и няма как дори порядъчно да ги нарушават“.

Димитров каза на първата си пресконференция, че селекцията му трябва да подходи с нужното уважение към Испания и Турция, но в никакъв случай със страх. Квалификациите са в средата на месец октомври.

„Мачовете с Турция и Испания са изключително предизвикателство за нас. Ще му се насладим. Ще подходим с нужното уважение, но в никакъв случай със страх. Ставаш добър, когато се изправяш срещу най-добрите. Това трябва да е допълнителна мотивация за футболистите. Те трябва да покажат моментните си възможности. Няма значение името на противника. Достатъчна мотивация е, че играеш за България, за да докажеш себе си“, каза Димитров.

"С благодарности към президента Георги Иванов, към членовете на федерацията и към спортно-техническия директор г-н Котев. Благодаря, че ми позволяват дългия път, който изминах дотук. Няма да забравя 2009 година, когато Ферарио Спасов и ръководството ме поканиха да работя с юношеските гарнитури. Като старши треньор минах през националния отбор до 17 години. Имахме първо класиране на елитен кръг, стигнахме и до Европейското първенство, една дузпа не ни стигна, за да се класираме на Световно първенство. Взехме и първа точка на Европейско първенство. В целия си път гледам ежедневно да се развивам. В моя екип вече има доктор – Явор Вълчинов. Ивайло Йорданов няма нужда от представяне. Чавдаров има голям опит в развитието на младите вратари“, каза Димитров.

„Основната цел е да създадем един много добър колектив, една добра атмосфера. Това настроение да го прехвърлим от младежите в първия отбор. Футболистите трябва да са удволетворени от това, което са направили. Знаем нивото на групата, знаем нивото на противниците. Европейски шампион, четвъртфиналист, осминафиналист, но ние вярваме на тези момчета“, продължи той.

"Няколко пъти съм се виждал с Тошко Янчев. Говорил съм и съм коментирал нещата и с Илиан Илиев. Надявам се на добра съвместна работа с Тошко Янчев. Той винаги ще има моята подкрепа. Ако има нужда от съвет, моята врата винаги ще бъде отворена. Не бих причинявал на някой това, което на мен през годините са ми причинявали. Трябва да работим заедно и в екип. Това е мотото на федерацията, на президента и на спортно-техническият директор. В една лодка сме и тя трябва да може да плува в дълбоки води", каза Димитров за съвместната си работа с новия треньор на България U21 - Тодор Янчев.

"В последните 15-20 години треньорската професия се развива много динамично. Няма как да бъда без екип. Моят екип е голям. Хората зад кадъра са много. Ще имаме кондиционен треньор, анализатор. Благодаря на федерацията, която осигурява необходимите щабове, за да може екипите да работят добре и модерно, всеки да си знае спецификата. Треньорът не може да бъде оne man show", продължи Димитров.

"Илиан Илиев промени националния отбор. Когато той започна своята работа, промени облика на националния отбор. Не мога да коментирам дали е успял или не е успял. Поговорихме за взаимоотношенията в отбора. Какво може да надградим. Има и нещо друго, което е много важно и не трябва да обягва на обществеността – разликата между клубен отбор и в националните селекции, независимо възрастта е много голяма", продължи той.

"Има съвременни методи, психологически тестове, които ще бъдат раздадени на играчите и лидерите и капитаните сами ще излязат. Иска ми се всички играчи да бъдат капитани и лидери. Лентата ще е за един, но искам всички да са лидери. Не искаме футболистите да се страхуват от никой. Ние това го направихме с младежкия националния отбор", каза още Димитров.