Н ов трансфер по оста ЦСКА 1948 – Левски вече е факт, съобщават колегите от Gong.bg. След като през лятото „сините“ взеха Ради Кирилов, сега на „Герена“ се мести и досегашният лекар на тима от Бистрица Петър Лозанов. Специалистът работи за „червените“ в последните шест години, а преди това бе в Етър в продължение на 2 г. В ЦСКА 1948 той бе не само лекар на първия отбора, но отговаряше и за всички формации на клуба.

Лозанов ще започне работа в Левски след Нова година и ще замине с отбора на подготвителния лагер в Турция. Очаква се привличането му да бъде обявено в близките дни.

