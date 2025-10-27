О бсъждат се две дати за мача за Суперкупата на България, който сблъсква Лудогорец и Левски, пише "Мач Телеграф". Едната е на 1 февруари 2026 г., неделя. При това положение в сряда, 4 февруари ще се изиграе и отложеният двубой на „орлите“ с Берое в Стара Загора.

Другата обсъждана дата за Суперкупата на България е 3 февруари, вторник. Ако тогава се проведе дуелът между „зелени“ и „сини“, то отложеният мач ще се играе по нататък през пролетния полусезон.

Както е известно, първенството се подновява на 6 или 7 февруари 2026 г. (петък или събота). Иначе на 22 и 29 януари Лудогорец има мачове от Лига Европа – гостуване на Рейнджърс и домакинство на Ница.

Мач Телеграф