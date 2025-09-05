Костадин Ангелов вече не е шеф на Школата на ЦСКА.

Д иректорът на школата на ЦСКА Костадин Ангелов и двама треньори са уволнени от клуба, твърди БГНЕС. Освен специалиста, известен с прякора Лаптопа, „червените“ са се разделили още с Ивайло Станев и Петър Златинов.

Първият беше треньор на отбора на ЦСКА до 16 години. Златинов водеше формацията на „червените“ до 15 г.

Костадин Ангелов оглави школата през лятото на 2023-а година.

Ивайло Станев беше на работа в клуба от 2016-а година и е бивш треньор на втория отбор на ЦСКА.

По-късно през деня новината бе потвърдена и официално.

Ето какво написаха от ръководството на ЦСКА:

"Ръководството на ЦСКА и досегашният директор на Академията Костадин Ангелов се разделят по взаимно съгласие.

Клубът прекратява трудовите си отношения и с треньорите Ивайло Станев, Петър Златинов и Росен Стоянов, които до този момент бяха част от детско-юношеската школа на „армейците“.

ЦСКА им желаe успех в бъдещите професионални начинания"