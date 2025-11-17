Д имитър Димитров – Херо официално е новият старши треньор на Ботев Пловдив, обявиха „жълто-черните“.
„Един от най-титулуваните български специалисти подписа 2-годишен договор.
3-кратният шампион на България ще направи първата си тренировка днес от 15:30 часа на клубната база. Първите 15 минути от заниманието ще бъдат открити за представители на медиите.
Във вторник (18.11) опитният наставник ще даде пресконференция. Брифингът ще се състои от 12:00 часа в залата за пресконференции на стадион „Христо Ботев“, написаха още от Ботев.