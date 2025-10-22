Л ицензионната комисия съобщи в сряда, че елитният Спартак Варна и втородивизионния Пирин Благоевград покриват изисквания за национално лицензиране и ще могат да продължат участието си в двете най-горни нива на българския футбол.

Двата клуба нямат просрочени задължения към Националната агенция по приходите към днешна дата, но ще останат под мониторинг още известно време.

"Лицензионната комисия уведомява, че след проведено заседание на 22.10.2025 година и извършен преглед и анализ на представената документация, ФК "Спартак 1918" (гр. Варна) и ПФК "Пирин 22" АД (гр. Благоевград) към момента на подаване документите покриват изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, свързани с чл. 50 и чл. 66, а именно – липса на просрочени задължения към персонал и Националната агенция за приходите (НАП). Комисията информира, че ще продължи да осъществява текущ мониторинг на клубовете, на които е издаден условен лиценз за участие в първенствата и турнирите, организирани от БФC", заявиха от БФC.