З ащитникът на Лудогорец Оливие Вердон разкри защо „орлите“ паднаха от Бетис с 0:2. „Знаехме, че ще е труден мач срещу добър отбор. Имахме увереност, че можем да играем. Искахме да спечелим и натискахме повече, така оставяхме пространства в защита. Футболът е в детайлите, а ние допуснахме грешки в детайлите“, заяви националът на Бенин. „Изпуснахме някои чисти положения, дано сме по-добри в предни позиции в следващите мачове. Това е европейският футбол – винаги те наказват, след всяка една грешка“, добави опитният бранител.
