Д вама опитни шведски треньори влязоха в щаба на новия наставник на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо. Това са Микаел Старе и Кристофер Аугустсон, съобщиха от клуба. Първият има дълъг стаж като старши треньор, като през последните 18 години е водил 12 различни отбора на Скандинавския полуостров, в Европа и Азия, сред които АИК (Солна), гръцкия Панийониос, ИФК Гьотеборг, китайския Далиен и Хекен. До миналата седмица Старе бе старши треньор на елитния норвежки Стабек. Микаел Старе ще бъде първи помощник на Хьогмо.

Кристофер Аугустсон също има забележително CV. Между 2023 и 2025 г. той работи в Мялби, с който наскоро стана шампион на Швеция. В периода 2017 – 2023 г. Аугустсон е старши треньор на различни юношески формации на Швеция, а преди това е част от друг местен гранд – Юргорден.

В близките дни към щаба на Хьогмо се очаква да се присъедини още един опитен кондиционен специалист, с когото в момента се водят преговори.