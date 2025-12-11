Kарлос Насар е носител на наградата "Спортен Икар" на Фондация "Български спорт" за втора поредна година. Олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести заслужи единодушно признанието, като през тази година за трети път стана европейски първенец на първенството в Молдова и завоюва световната титла със световен рекорд в изтласкването в категория до 94 кг на шампионата на планетата в Норвегия.

С пълно единодушие националният отбор по волейбол за мъже спечели "Спортен Икар" за Отбор на годината след второто място на световното първенство във Филипините.

За впечатляващо представяне са отличени скиорът-алпиец Алберт Попов, който завоюва победа на слалом в старт за Световната купа в Мадона ди Кампильо, както и сноубордистът Тервел Замфиров - световен шампион в паралелния слалом за мъже.

Наградите бяха обявени на пресконференция с участието на председателя на фондация „Български спорт” Николай Божинов, председателят на журито за „Спортен Икар” Здравка Йорданова и Сашо Йовков - член на УС на фондация „Български спорт“.

Церемонията по връчването на наградите "Спортен Икар" ще се проведе на 19 декември от 11 часа в Гранд-хотел „София“. Фондация "Български спорт" отличи спортисти в десет категории, като тази година 33-ата церемония ще се проведе с подкрепата на Министерство на младежта и спорта и Български спортен тотализатор.

Всички носители на "Спортен Икар" за 2025 година в отделните категории:

Категория Спортен Икар на годината: Карлос Насар (вдигане на тежести) - за трети път европейски шампион, кат. 96 кг, с 2 световни рекорда на първенството в Молдова; световен шампион в двубоя и световен рекордьор в изтласкването в кат. 94 кг на първенството на Норвегия.

Категория Шампионско дълголетие: Радослав Янков (сноуборд) - бронзов медал на паралелния слалом на Световната купа в Канада.

Категория Отбор на годината: Национален волейболен отбор мъже - сребърен медал от Световното първенство във Филипините

Категория Впечатляващо представяне:

- Алберт Попов (ски) - победа в слалома за Светвоната купа в Мадона ди Кампильо;

- Тервел Замфиров (сноуборд) - световен шампион в паралелния слалом за мъже, в паралелния гигантски слалом и паралелния слалом за младежи.

Категория Пробив в световния спорт:

- Симеон Николов 19 г. (волейбол) - сребърен медалист от Световното първенство за мъже, с огромен принос за основен разпределител на отбора за отличието. Играе за руския Локомотив Новосибирск.

- Малена Замфирова 16 г. (сноуборд) - носителка на два сребърни медала в индивидуалното и злато с брат си Тервел в отборното на Световното първенство до 23 г. в Закопане. Втора в старта за Световната купа при жените в Криница. Втора и трета в паралелния гигантски слалом за ЕК в Банско. Избрана за най-добър млад спортист на Европа от ЕОК.

Категория Достойно представяне:

- Алекс Николов 22 г. (волейбол) - Сребърен медалист от Световното първенство за мъже, реализатор номер 1 на Световното и MVP в мач от Шампионската лига за своя клуб Лубе Чивитанова през декември 2025 година с впечатляващ брой точки.

- Божидар Саръбоюков 21 г. (лека атлетика) - пето място в скока на дължина на Световното първенство в Токио

- Милена Тодорова (биатлон) - 14-о място в генералното класиране за Световната купа с 404 точки, в топ 10 в някои спринтове в през март и 11-о място на летен биатлон в Мюнхен.

Категория Трайно присъствие в световния спорт:

- Йоана Илиева 23 г. (фехтовка) - с рекордно за кариерата й изкачване до номер 3 в Световната ранглиста на сабя при жените. С бронз на турнира за Световната купа в Кайро (Египет) и общо пет подиума от пет старта през този сезон.

- Стиляна Николова (художествена гимнастика) - европейска вицешампионка в многобоя и 3 златни медала на уреди на пръвенството за жени в Талин. 5 медала (4 сребърни и 1 бронзов) на Световното първенство за жени в Рио де Жанейро.

- Радослав Росенов (бокс) - за четвърти пореден път европейски шампион в категория до 60 кг за мъже до 23 години.

Специални награди за паралимпикс и дефлимпикс спортисти:

- Ружди Ружди (паралимпикс) - за шести път световен шампион в клас F55 на тласкането на гюле в шампионата на планетата за хора с увреждания в Делхи, Индия.

- Николай Христов (дефлимпикс) - бронзов медал в карате на Олимпийските игри за глухи спортисти в Токио.

Категория Мастърс:

- Петко Главинов 71 г. (плуване) - световен шампион с три медала от Световното мастърс първенство по плуване в Сингапур.

- Михаил Петров 25 г. (плуване) - световен шампион на 200 метра бруст, бронзов медал на 100 метра бруст от Световното мастърс първенство по плуване в Сингапур.

Специални награди на Фондация Български спорт - Отборно:

- Национален отбор по волейбол за девойки до 19