Oще един основен футболист на Лудогорец - Кайо Видал, удължи договора си с клуба, съобщава официалният сайт на „орлите“. Бразилското крило ще остане при "орлите" до 2029 г.

Миналата седмица нови контракти с Лудогорец подписаха вратарят Серджио Падт и нападателят Квадво Дуа.



"В Лудогорец се чувствам страхотно. Вярвам, че отборът тръгва нагоре. Ще се борим за титлата до последно", заяви Видал.

Кайо Видал бе привлечен в Лудогорец през февруари 2023 г. от бразилския Баия. До момента той има 132 мача за разградчани във всички турнири, като е отбелязал 21 гола и е направил 13 асистенции.