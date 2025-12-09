О т Левски отбелязаха 17-ото попадение на Евертон Бала със "синия" екип. По този начин той изравнява любимецът на феновете - Уелтън Фелипе Парагуа де Мело, който в момента играе в японския Гамба Осака.

"Бала и Уелтън. „Сините“ бразилци – наричат ги навред, с името на Левски те летят напред. Противникът трепери, от ужас изтерзан, отчаяно се брани от този ураган", пишат от Левски.

Куршума изравни по брой голове магьосника с топка в крака – Уелтън. Двамата бразилци, носещи №17, имат по 17 попадения за „сините“ и така делят третото място сред най-резултатните бразилски футболисти в историята на „Левски“. Пред тях са Рикардиньо (20) и Паулиньо (23).