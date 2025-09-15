К апитанът на Локомотив Пловдив има хрущялна увреда на капачката, която се е получила вследствие на силен удар в коляното.

Ето какво написаха от Локомотив Пд:

„Капитанът на Локомотив Пд Димитър Илиев получи контузия по време на вчерашната среща с Лудогорец. Той напусна терена принудително в 73-ата минута.

Днес Димитър Илиев мина на ядрено-магнитен резонанс. Прегледът показа, че той има хрущялна увреда на капачката, която се е получила вследствие на силен удар в коляното.

Предстоят допълнителни изследвания и консултации, които ще определят дали Димитър Илиев ще се подложи на лека операция или ще може да се възстанови без оперативна намеса“.