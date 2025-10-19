И нвестициите в модерна инфраструктура са инвестиции в бъдещето на българските деца. Министерството на младежта и спорта подкрепя всяка инициатива, която подобрява условията за спорт и активен начин на живот, това заяви зам.-министър Петър Младенов по време на откриването на осветлението на стадион „Христо Ботев“ в Габрово. Това стана на пищна церемония преди двубоя между Янтра и Локомотив ГО, завършил

"Нашата мисия е не просто да обновяваме спортни обекти, а да създаваме среда, в която младите хора да намерят своята мотивация и път в спорта”, допълни Младенов. Той поздрави Община Габрово и Янтра 2019 за реализирането на проекта и за последователните им усилия в развитието на спорта в региона. Той изрази увереност, че модернизацията на стадион „Христо Ботев“ ще даде нов старт за развитие на местните клубове и ще привлече още повече млади хора.

Реновирането на стадиона е финансирано от Министерството на младежта и спорта. Отпуснатите средства през 2022 г. са на обща стойност 249 055,20 лв. Извършени дейности по договора са демонтаж на стари седалки на стадиона, почистване и реновиране на съществуваща метална конструкция на трибуните, доставка и монтаж на стоманени шини за нови седалки, монтаж на нови PVC седалки с облегалки, цвят бели и зелени.