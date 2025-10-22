Изпълнението на Вуцов-джуниър и последвалата реакция на треньора на вратарите на Левски Божидар Митрев, който го усмири.

С лед като ръководството на БФC отложи решението на казуса с напускането на вратаря Светослав Вуцов на националния отбор, Дисциплинарната комисия направи същото и по доклада на делегата на мача между Черно море и Левски (1:3), когато след като бе обиждан през цялото време от публиката на домакините на „Тича”, предизвикателно й се поклони, а това доведе до леки безредици и по терена.

За да имат пълна яснота какво точно се е случило, от централата ще привикат играчи и длъжностни лица.

Ето и останалите решения на Дисципа:

„За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - Дисциплинарната комисия (ДК) наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

ДК задължава ФК Спартак (Варна) да възстанови щетите на стадион "Хювефарма Арена" гр. Разград съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Добруджа" гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК ЦСКА (София) с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1500 лева”.