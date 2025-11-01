Л егендата на ЦСКА Аспарух Никодимов разкри пред „Мач Телеграф“ своите очаквания за срещата на „червените“ с Монтана. Той е на мнение, че на „Огоста“ има качествени футболисти, но класата е на страната на „армейците“. Никодимов сподели, че е очаквал и по-изразителна победа за момчетата на Христо Янев в срещата със Севлиево за Купата на България, но в крайна сметка е най-важно, че се е стигнало до краен успех.

„Единственото, което мога да очаквам, е победа за ЦСКА. В Монтана има качествени футболисти, но класата би трябвало да е на страната на „червените“. Дано успеят да се наложат. За съжаление, очаквах по-изразителна победа срещу Севлиево, но това не се случи. Важното е, че се продължи напред, но определено можеше и с още по-добър резултат да си тръгнем. На този етап е най-важно да се печели във всяка една среща. Всичко друго не би устройвало абсолютно никой в ЦСКА. Още е твърде рано да се говори за почерк на Христо Янев. Много малко време е минало, откакто той пое отбора.

Цялото му изказване вижте в днешния брой на "Мач Телеграф"

