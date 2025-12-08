Бившият футболист на ЦСКА Петър Витанов-Патрика анализира пред „Мач Телеграф“ загубата от Черно море с 0:2. Той е категоричен, че не е разбрал смените на треньора Христо Янев, който пусна двама защитници и един халф, въпреки пасива на „Тича“, и предупреди, че срещу Локо Сф за Купата на България няма да е лесно. „До 20-ата минута ЦСКА стоя прилично. От там нататък нищо. Имахме късмет на два пъти в мачовете с Ботев Пд и Локо Пд като вкарахме в последните секунди. Сега ЦСКА игра слабо. Това са сериозните съперници. Такива отбори като Черно море. ЦСКА не казвам, че игра лошо, но „моряците“ търсеха повече победата и я намериха. Оправдания с терена не може да се правят, защото той е един и за двата отбора”, заяви любимецът на феновете.
ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ
Цялото мнение четете в днешния брой на "Мач Телеграф"
