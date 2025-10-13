Б ившият футболист на ЦСКА Петър Витанов – Патрика коментира пред „Мач Телеграф“ представянето на тима под ръководството на Христо Янев. Той е на мнение, че трябва да се гласува повече доверие на младите български футболисти и е категоричен, че съблекалнята е изпусната.

„Който и да е треньор на ЦСКА футболистите в крайна сметка са едни и същи. Това не е първата пауза по време на първенството и може да кажем, че до този момент не видяхме нещо особено положително след такъв тип прекъсване за националите. За Христо Янев сега паузата е добре дошла, защото той ще има време и трябва да го използва. Според мен той добре познава футболистите на ЦСКА и техните качества. Все пак доскоро водеше Ботев Вр. Сега му липсват някои от основните футболисти на тима. С другите трябва да поработи доста. Трябва да им вдъхне повече увереност и спокойствие. Не видях някаква особено голяма промяна в играта срещу Лудогорец и Локо Сф. Да, имаше желание и себераздаване, но само така не става. Няма как да играеш силно 20 минути и да искаш да победиш Лудогорец. Те не са в отлично състояние и може и да е имало леко подценяване. Лудогорец играеше без напрежение. Накрая имахме две ситуации, но нищо не се случи в тях. Ако до края на годината вземем всичките си мачове може да кажем, че нещата се променят, но трудно мисля, че може да се случи подобно нещо. На този етап с тези футболисти не виждам как може да се случи. Когато идват нови треньори постоянно се искат осем или девет нови футболисти. И имам чувството, че продължаваме по този начин от доста време вече. И ако на Янев нещата не му се получат и напусне като се вземе следващ специалист и той ще каже, че не му допадат играчите и ще иска още нови. И какво правим. Тъпчем на едно и също място. Нямаме основа. Ако имаше такава и се вземат две или три нови качествени попълнения щеше да е съвсем различно. Явно ЦСКА не е фактор, за да отказват да идват сериозни футболисти в тима. Не знам на какво се дължи това. За мен съблекалнята е изпусната. Другото, което не разбирам е това, че не се дава повече шанс на българите. В няколко мача те вече показаха, че имат качества. Сега срещу Лудогорец Илиан Илиев и Петко Панайотов раздвижиха нещата в предни позиции. Годой изпусна прекрасни положения. Харесвам го, но едно е да играеш в Берое и коренно различно е в ЦСКА! Този отбор не е училище! Трябва да сме радостни, че направихме хикс с Лудогорец ли?! Я стига! На нас ни трябват точки. ЦСКА е на няколко точки от зоната на изпадащите! И срещу Локо Сф не видях особено голяма промяна. Дано тя да дойде, колкото се може по-скоро“, заяви той.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

