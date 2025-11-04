Ф утболистите на ЦСКА посетиха стадион „Българска армия“ в дните преди голямото дерби срещу Левски, което е в събота (8 ноември), от 15:00 часа. Целият тим на „армейците“, начело със старши треньора Христо Янев и спортния директор Бойко Величков, посети обновяващия се дом на клуба, а дъждовното време не успя да помрачи емоцията от величествената гледка.

Редом с отбора бе и великият Димитър Пенев, който използва случая да отправи пожелания за успех в предстоящия важен мач. „Ние сме част от голям клуб! Всеки от нас трябва да оцени този момент, защото имаме честта да сме част от него. Цялото пространство тук е изключително. Искам и вие да бъдете част от нещо голямо. Зависи от вас!“, обърна се Христо Янев към футболистите.

. Процесът по реконструкцията на „Българска армия“ продължава с бързи темпове. Съвсем скоро ще бъде затворен изцяло и вътрешният контур на козирката, след което ще започнат важните довършителни дейности във вътрешността на секторите и периметъра.

