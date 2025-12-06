Л егендата на Левски Петър Петров коментира пред „Мач Телеграф“ поражението от Славия с 2:0. „Много неприятна загуба беше това за нас. Не знам каква беше причината да излезем с толкова променен състав. Това си е решение на треньора, но определено се представихме под нивото си. Случват се такива неща, но трябва да се продължи напред. Може би имаше и подценяване, но не можем да сме сигурни. Все пак това е Славия и никога не бива да ги подценяваш. Трябва да гледат вече напред и да са концентрирани за следващата среща. Неприятно е, че ни скъсиха разликата в класирането. Конкурентите си взимат мачовете, а ние се дъним. Лудогорец вече няма да греши. Вижда се, че се стегнаха с новия си треньор и Левски трябва да печели, за да поддържа разликата“, заяви Петров.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX