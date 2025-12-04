Легендата на Левски Петър Петров коментира пред „Мач Телеграф“ победата над Септември със 7:0. Бившият капитан смята, че ще е хубаво „сините“ да се възползват от това, че Лудогорец още играе в Европа и да се опитат да дръпнат още с точките в класирането. „Доволен съм от победата. Левски играе силно и всички сме радостни от това. На практика първото попадение и червения картон решиха мача. Беше въпрос на време да се вкара още един гол, след като те останаха с 10 души. Представят се добре и не можем да си кривим душата. Трябва да продължават в този дух. До края на първенството има още много време и трябва да са концентрирани във всяка една среща. Дай Боже, да задържат нивото си и занапред. Сега идва мач със Славия и всички знаем, че с тях е трудно. Те ще се хвърлят! Затова играчите на Хулио Веласкес трябва да се постараят доста. Вярвам в това, че ще се продължи във вярната посока. Следя и конкуренцията. ЦСКА 1948 победи Септември с 4:1 и това говори, че имат добро ниво. Въпреки това си мисля, че основен конкурент ни е Лудогорец. Виждаме, че след като взеха нов треньор си подобриха резултатите. Победиха Селта в Европа. Играят добре и Левски трябва да използва това, че те играят още в Европа и да се постараят да дръпнат още с точките“, заяви Петров.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

