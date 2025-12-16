М агията на Душан Тадич срещу Реал служи за вдъхновение на новата звезда на Лудогорец Петър Станич.

Бившият сръбски национал развинти играчите на „кралския клуб“ при победата 4:1 на Аякс насред „Бернабеу“ в 1/8-финал на Шампионската лига. Тогава Тадич вкара гол и подаде за два.

„От време на време си пускам YouTube с изявите му срещу Реал, за да си припомня какво прави“, заяви Станич в интервю за Sportske.net. Именно той е голмайсторът на „орлите“ в Европа, като има 6 попадения, три от които срещу Селта. Така той се присъедини към играчи като Тадич, Драган Стойкович, Деян Станкович и Александър Митрович.

„Усещането е невероятно, но най-важното е да помогна на отбора да се класира за плейофите в Лига Европа. Ако играем като в предишните мачове, имаме големи шансове“, добави още 24-годишният сърбин, за когото през лятото Лудогорец плати 1,8 милиона евро на Бачка Топола.

Той допълни, че за пример винаги са му служили Месут Йозил и Кевин де Бройне. Станич говори и за амбициите на „орлите“ в първенството. „Когато си 14 години поред шампион, очакванията са огромни. Но не е никак лесно да се бориш на три фронта. Няма място обаче за оплаквания“, каза още атакуващият халф.