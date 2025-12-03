П етър Златинов е бивш футболист на ЦСКА, Черно море и Литекс в България. В чужбина направи впечатляваща кариера в Интер Баку (Азербайджан), като стана дори шампион с този отбор. Пред „Мач Телеграф“, санданчанинът коментира ситуацията при „армейците“ по интересен начин.

„Първенството тази година е доста конкурентно, аз виждам голяма конкуренция и за шампионската титла, както и за оставане в елита. До края за мен нищо няма да е ясно! Точките са близки и това кара отборите да играят дисциплинирано. На полусезона очаквам активизация от отборите на трансферния пазар, като за мен всеки има нужда от нови попълнения. Практиката ме е научила, че във футбола всичко е възможно до последния момент“, обяви Златинов.

„Колкото до ЦСКА, отборът има друго лице при Янев, защото най-малкото, настроението се върна при футболистите с идването му, на психическа основа са добре, но игрово имат още много работа. ЦСКА да си кажем срещу водещите отбори до момента не превъзхождаше с игра, а спечели с повече хъс може би и с желание. Гледах мача с Ботев Пд, до някакъв момент те тотално ги надиграваха, но с настойчивост „червените“ стигнаха в края до победата. На този отбор му приляга да диктува темпото и да се бори за всички трофеи в страната, а не да взема отбранителна позиция и да чака на контраатака. Колкото до Вечното дерби, двуостър мач, но бях сигурен, че който вкара първи гол ще спечели. За радост ударът на Ето‘о влезе във вратата“, каза Златинов.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

