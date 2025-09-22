А рда игра добре, но загуби от Черно море с 0:1. Червен картон получи Давид Акинтола още в 19-ата минута, а единственият гол на варненци отбеляза Николай Златев в 28-ата минута. Дебют за Арда в Стара Загора записа Ивелин Попов, който влезе като резерва с номер 70, но без име на фланелката. Мачът беше специален за Илиан Илиев, който изравни Димитър Димитров по мачове в елита - 491.

В 14-ата минута се стигна до първото по-добро положение, като то бе на сметката на Арда. Атанас Кабов отне от Давид Телеш и подаде към Антонио Вутов, който напредна и стреля към близкия десен ъгъл, но уцели мрежата от външната ѝ страна. Пет минути след това тимът на Александър Тунчев остана с човек по-малко. Давид Акинтола влезе остро в краката на Жоао Педро. Халфът на кърджалийци първоначално получи жълт картон, но след преглед на монитора Васил Минев го изгони.

Черно море излезе напред в резултата в 28-ата минута. Гостите от Варна отнеха топката в средата на терена след грешка на Антонио Вутов, Селсо Сидни успя да намери Николай Златев, той се откъсна сам срещу Анатолий Господинов и го прехвърли елегантно за 0:1.

Николай Златев ликува след гола си в Стара Загора

В 33-ата минута Черно море можеше да нанесе втори удар, откакто остана с човек повече. Асен Чандъров бе изведен очи в очи с Господинов, но вратарят запази самообладание и успя да избие не особено качествения шут на футболиста с №10.

В 39-ата минута кърджалийци можеха да изравнят резултата. Бирсент Карагарен засече с глава центриране на първа греда, Пламен Илиев спаси, Фелик Ебоа Ебоа отправи добавка, но неговото изпълнение срещна напечната греда.

Макар и с човек по-малко, Арда игра по-добре в края на първото полувреме и в 44-ата минута бе близо до изравнително попадение. Атанас Кабов получи в наказателното поле, измъкна се от опеката на защитата и сам срещу вратаря стреля, но встрани.

В началния четъврт час на второто полувреме Арда бе по-активният отбор на терена, като създаде няколко нелоши атаки, но не стигна до чисти ситуации. В 62-рата минута Лъчезар Котев бе оставен сам и засече центриране от корнер и прати топката покрай вратата. В 83-ата минута Георги Лазаров бе близо до гол, но Джалал Хюсеинов изби с впечатляващ шпагат. Последва още един пропуск на Лазаров.

След това срещата се кротна и в крайна сметка Черно море удържа победата. заемайки 4-ото място, докато Арда е на 11-ото място.