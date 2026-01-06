М онтана се раздели със защитника Никола Борисов. Договорът му беше разтрогнат по взаимно съгласие. Ден, след като започна подготовка с отбора 25-годишният футболист си взе довиждане със своите съотборници. "Пожелаваме успех на Борисов и му благодарим за досегашната ни съвместна работа“, заявиха от клуба.
Борисов е петият футболист, който си тръгва от стадион „Огоста“. Преди него с новака в efbet лига се разделиха други двама защитници Мартин Михайлов и Давид Маленбана, халфът Илиас Илиадис, а вратарят Юлиян Весков бе преотстъпен на Спортист
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX