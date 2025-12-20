М онтана ще се раздели със старши треньора Анатоли Нанков и помощниците му Илиян Памуков и Светлан Кондев. Договорите им ще бъдат разтрогнати по взаимно съгласие. Причината за раздялата са слабите резултати.

От щаба на Нанков в Монтана ще остане само треньорът на вратарите Димитър Атанасовски. Предстои и раздяла с футболисти, с които тепърва предстоят разговори.

Нанков пое Монтана на 11 август. Той започна с три последователни победи, но в следващите 11 срещи тимът не записа нито един успех, като допусна 7 загуби и 4 пъти завърши наравно.