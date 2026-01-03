М инистър-председателят в оставка Росен Желязков, както и Министерството на младежта и спорта отдадоха почит на Димитър Пенев. Легендата на българския футбол си отиде на 80 г. днес.

„Премиерът Росен Желязков изказва най-искрените си съболезнования на семейството и близките на великия Димитър Пенев. България загуби една от най-ярките си и обичани личности в спорта. Името на легендата на българския футбол е завинаги записано на най-славната страница от футболната ни история – като треньорът, извел националния отбор на България до историческото четвърто място на Световното първенство през 1994 година, отбелязва министър-председателят Желязков. Премиерът е убеден, че с неговия професионализъм, всеотдайност и човечност Димитър Пенев остава пример и вдъхновение за бъдещите поколения. Поклон пред светлата му памет!“, се казва в съобщение от Министерски съвет.

От Министерството на младежта и спорта написаха: „Днес българският футбол загуби една от най-големите си легенди. Отиде си Димитър Пенев – човекът, който накара цяла България да мечтае, да вярва и да се гордее. Като футболист той беше лидер и боец на терена, символ на сила, характер и отдаденост, уважаван от съотборници и съперници. Със същото голямо сърце и любов към играта по-късно застана и край тъчлинията, но като треньор. Под негово ръководство националният ни отбор достигна най-високия си връх и завинаги вписа името на България в световната футболна история. Димитър Пенев бе обичан и почитан от всички, защото бе истински. Поклон пред паметта му. Съболезнования на близките, семейството и всички, които го носеха в сърцето си.“