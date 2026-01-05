П резидентът Румен Радев изрази съболезнования на семейството и близките, както и на цялата футболна общественост в България, по повод кончината на изтъкнатия футболист и треньор Димитър Пенев.

Ето какво заяви Радев:

Днес се прощаваме с Димитър Пенев, превърнал се още приживе в легенда на българския футбол. Ще остане завинаги в историята с постиженията си като футболист на „Локомотив“ (София) и ЦСКА и като треньор, благодарение на когото България постигна най-престижните си класирания на клубно и национално ниво. Огромни са заслугите му за откриването и подкрепата на много млади таланти да поемат по пътя на големия футбол.

В летописите на спортната ни история Димитър Пенев записа името си с грандиозния успех на националния отбор, спечелил бронзовите медали на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г., който цял народ съпреживя заедно със „славната Пенева чета“. Напълно заслужено е признанието, което получи през 1996 г. като треньор номер 1 на България за ХХ век.

С търпение и усет за тънкостите във футболната игра, но и за характерите на едни от най-големите футболисти на България, Димитър Пенев донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това.

Светла памет!