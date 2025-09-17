Г олям обрат в Оборище Панагюрище – Николай Петров напуска след само един мач, а на треньорския пост се завръща Христо Коилов. Информацията е от ръководството на клуба.

Юношата на Левски Нико Петров води „войводите“ при тежката загуба с 1:4 от третия тим на ЦСКА, дни след което се раздели с клуба. Така престоят му продължи едва седмица.

Още по-голямата изненада е, че на негово място отново застава Христо Коилов, който преди броени дни се раздели по взаимно съгласие с Оборище. Припомняме, че въпреки слабия старт на новия сезон, именно Коилов изведе тима до третото място през отминалия сезон, а „войводите“ бяха сред стабилните отбори в Трета лига.

В момента с актив от само 4 точки, Оборище е на 16-о място във временното класиране, с една победа от началото на сезона и ще търси подем именно под ръководството на добре познатия и успешен наставник.