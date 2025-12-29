С ъс сигурност Христо Янев е доволен, че все още не е дошла новата 2026 г., а той вече има двама нови играчи в ръкава си. Става дума за колумбийското крило Алехандро Пиедраита и беларуския халф Макс Ебонг. С тяхното привличане пъзелът в състава на ЦСКА започва да се нарежда, а сме убедени, че селекцията няма да спре с тях двамата, защото до дни се очаква и обявяването на трансфера на друго крило – Лео Перейра.

Откакто Янев пое „червените“ за трети път, той избра категорично Фьодор Лапоухов пред Густаво Бусато на вратата. Титулярната защита също се оформи – Пастор отдясно, Лапеня и Делова в сърцето на отбраната, както и Анжело Мартино отляво. Почти всеки мач в игра влиза и друг централен защитник – Теодор Иванов, който обаче сега е по-скоро със статут на резерва, а и е доста млад.

Още по темата четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX