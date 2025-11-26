К рилата Радослав Кирилов и Карл Фабиен вече са много близо до завръщане в игра. Двамата се възстановяван от травми, които ги мъчиха в последно време. При първият дори по-скоро става дума да пренапрежение от умора, но така или иначе те няма да бъдат рискувани в предстоящото домакинство със Септември. Двамата най-много да попаднат в групата за мача и да играят само ако се наложи.

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес имаше да решава голям проблем с фланговите футболисти в мача с Монтана. За гостуването на "Огоста" Марин Петков беше наказан, а Кирилов и Фабиев - контузени. Това наложи преквалифицирането на защитника Алдаир в крило, а португалецът се справи прилично със задачата си.

