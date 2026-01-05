Доскорошният скаут в ЦСКА и легенда отбора- Радослав Здравков, говори специално за „Мач Телеграф“, като в изказването си той засегна една от тъжните теми за футболна България- кончината на Димитър Пенев, както и чисто спортно-технически говори за селекцията и съперниците за подготовката на ЦСКА в Турция.

„С бате Пенчо се познавах от 50 години. За мен той е великан, ние двамата избрахме сходен път, като започнахме от Локомотив София и продължихме в ЦСКА. Въпреки че съм по-малък от него, имаме много спомени заедно. Не знам дали някой може да се сравнява с неговите постижения в българския футбол. Винаги ще го помним с харизмата, с позитивизмът, не случайно е обичан от всички българи“, започна той.

Бившият скаут на ЦСКА коментира и зимната селекция и съперниците в предстоящата подготовка на червените и какво очаква от тимът на Христо Янев през пролетта".

