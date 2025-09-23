С тарши треньорът на Лудогорец Руи Мота каза преди мача с Малмьо от Лига Европа, че в тима винаги има напрежение, особено когато няма победи. "Орлите" завършиха наравно в три от последните си четири мача в Първа лига и вече са на трета позиция в класирането, но Мота смята, че началото на европейските клубни турнири дава нов шанс на 14-кратните шампиони на България да покажат какво могат.

"В Лудогорец винаги има напрежение, напрежение за победи. Когато не печелим, никой не е щастлив и на първо място това важи за мен и за играчите. Нормално е да има напрежение, но когато си в голям отбор, трябва да можеш да се справяш с него", каза португалецът. Подобни проблеми има и в домакина на утрешната среща Малмьо, който е шести в първенството на Швеция. Малмьо няма победа вече четири мача на домашната сцена и шест кръга преди края на сезона в Швеция изостава с 18 точки от лидера Мялби.

"Обикновено Малмьо се представя по-добре в шведското първенство, но трябва да правим разлика между него и между мачовете в Лига Европа. Сигурен съм, че те ще искат да си изкарат яда на нас в утрешния мач и да направят добър мач. Всеки отбор има своите амбиции на старта на основната фаза и съм уверен, че проблемите, които имат, ще бъдат забравени. Те ще играят за победа, особено предвид факта, че са домакини", каза Руи Мота.

Наставникът на Лудогорец бе попитан и дали е говорил с двамата шведски футболисти в тима си - Едвин Куртулуш и Йоел Андерсон. "Анализираме всеки противник, но е важно, че имаме двама шведски футболисти, които познават добре Малмьо и могат да ни дадат повече информация. Те са достатъчно опитни и нямаше как да не говорим с тях за мнението им. Във всеки мач излизаме за трите точки. В Лига Европа е пълно с добри отбори и ние сме един от тях. Ние мислим само за предстоящия мач, а не за останалите, които имаме да изиграем. След приключването на осемте мача, тогава ще видим къде се намираме", добави той.

"Знаем, че Малмьо е много здрав физически отбор, но те имат и много други качества. Те обичат да играят позиционен футбол. Анализирали сме ги, имаме готова стратегия и се надяваме тя да ни свърши работа. Разбира се, че предпочитам утре да постигнем добър резултат пред това да сме показали добра игра", каза още Мота.

В края на пресконференцията той бе попитан и за очакваното отсъствие на звездата на Малмьо Таха Али. Полузащитникът е болен и медиите в Швеция спекулират, че той няма да играе в предстоящия мач. "Таха Али е специален играч. Той е много бърз, отличен дрибльор едно на едно, голям талант. Неговото отсъствие би ни помогнало, но Малмьо не е отбор, който зависи от представянето на само един играч. Те имат добър състав, проучили сме ги индивидуално и отборно и сме наясно каква концепция имат те", завърши Руи Мота.

Мачът между Малмьо и Лудогорец от първия кръг на основната фаза на Лига Европа е от 22:00 часа българско време на стадион "Елада".

