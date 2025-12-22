Р умен Трифонов е юноша на ЦСКА. Има 75 мача за първия тим, в които е вкарал 4 гола. Той е носител на Купата на България и Суперкупата през 2011 г. Започва работа като треньор в школата на ЦСКА през февруари 2020 г., а от юни 2024 г. е старши треньор на третия отбор на ЦСКА. Част е от триумфа на отбора до 18 години през 2024 г., който печели Купата на БФC и е наставник на тима до 19 г., който отпада достойно от белгийския Генк в Младежката Шампионска лига. Напуска „армейците“ на 25 септември 2025 г. Трифонов даде интервю специално за читателите на „Мач Телеграф“, в което говори за всичко, случващо се в ЦСКА и най-вече – за работата с младите играчи, което е негова специалност.

-Как Ви се струва есенния дял от шампионата, по-интересен ли е от предходните?

-Със сигурност! И не само заради Левски, който е лидерът, а и заради отбори като ЦСКА 1948 и Локомотив Пд, които миналата година бяха в долната част на таблицата, а сега имат амбиции за призовите места. Черно море си се превърна в константа за нашия шампионат, а и виждаме, че Илиан Илиев налага доста млади таланти там, които заменят перфектно играчите, тръгнали си през лятото. В дъното на таблицата, Добруджа и Монтана, като новаци им е труден прехода от Втора към Първа лига, но ще си направят и там анализите зимата, за да се стабилизират напролет. Аз като цяло в момента симпатизирам много на модела „Арда“, Тунчев работи професионално там, привличат се добри българи, залагат на не много чужденци, които са качествени, а не само да допълват бройката. Но като цяло, иска ми се нивото да е още малко по-високо от сегашното, факторите са много, постоянно се дъвчат, но никой не предприема действия. Отборите трябва самосиндикално да решат да налагат повече български играчи не за по 10-15 минути, а да играят, да се сблъскват с мъжкия футбол още на 18-19 годишна възраст, даже и по-рано. Тогава ще кажа, че помагат на футбола ни, за сега го виждам в много малко клубове това, броят се на пръстите на едната ръка буквално.

-Като треньор следите ситуацията и във Втора лига, там играят повече българи. Как ви се струва нивото?

-Втора лига е идеална да играят само българи, както е по повечето страни, само местни играчи. Ето, прави ми впечатление Спартак Плевен, налагат си играчи от школата, дори и да изпаднат пак ще се върнат, но дават шанс на продукта от школата. Виждам доста чужденци също във Втора лига, които стоят по скамейките и ядат от хляба на нашите момчета. Как преценява един ръководител, че даден чужденец, без актуална визитка, е по-добър от родния талант и той трябва да бъде в групата на отбора и изобщо в стартовите 11 футболисти. Много ми е чудно това и искам някой да ми отговори. Пак повтарям, Втора лига е перфектна за младите играчи да бъдат подготвяни за мъжкия футбол, има ги единоборствата, има ги статичните положения, към които знаете е много важна концентрацията и позицията на играчите, има я борбата по терена. Там могат да се каляват тези играчи. Представете си, ако тези отбори от Втора лига в момента играеха само с български футболисти, за мен конфигурацията нямаше да е по различна от сегашната. За мен, ако се разчита на чужденци в българския футбол, трябва да се 2-3 класи над нашите футболисти, а виждаме, че доста от тях стоят резерви пак повтарям. За какво говорим тогава, това е престъпление срещу родните ни играчи.

-Вие сте треньор, който има афинитет към младите играчи. Кои Ви правят впечатление в родния елит в момента?

-Петко Панайотов, Кристиян Балов, Георги Лазаров - това са част от имената, които макар и много трудно, се налагат в българския футбол. Над първите двама имам много детайлен поглед, защото на единият съм му бил треньор, а срещу другият са играли мои отбори. Първо за Петко - той израстна много, но за мен остава много неразбираемо и причудливо, как не му се дава все още оптималния шанс, който заслужава. Когато публиката скандира името ти и ти получаваш по едно полувреме максимум игра, а понякога и не получаваш игрово време, за мен е необяснимо. Миналият сезон при Томаш беше същото, Керкез го продължи, Янев му дава шанс, но за мен не е достатъчен. Кристиян Балов е момче с много качества, отдавна не сме изваждали такова крило в българския футбол. Поздравления за Славия, че му се дава шанс и се разчита толкова на него. За това голяма роля има и школата на „белите“, както и вторият им отбор в Трета лига, където той проходи за мъжкия футбол, страшно много му помогна това, когато аз водех ЦСКА III, сме играли срещу тях и от тогава го забелязах, че има сериозен потенциал. Георги Лазаров е едно от откритията на шампионата ни, страхотно решение и попадение на Илиан Илиев. Човекът показва, че не се притеснява да налага млади футболисти, защото такива са и Берк Бейхан и Ники Златев, които също добре се вписват и играят. Лазаров има също потенциала да стане страхотен нападател, а той може и крило да играе също, разполага със страхотна скорост и пласиране също така по терена.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

