Н ападателят на Левски Мустафа Сангаре даде интервю за NOVA преди дербито с ЦСКА. Малиецът е на мнение, че ако отборът изпълни първоначалния си план, ще победи без проблем. "Това е мач, който задължително трябва да спечелим. Трябва да спазваме тактическата дисциплина и това, което иска треньорът. Ако изпълним първоначалния ни план, ще победим без проблем", каза Сангаре.

"Мисля, че агресията и желанието за победа са най-важни. Винаги се опитвам да помагам с движение и бягане по терена", добави той. "Левски ми помогна да стигна до националния отбор с добрата ми игра тук. Селекционерът на Мали гледа и следи много лиги от цял свят, както и българската. Мисля, че бях правилният профил за него. Когато стъпя на терена, първият ми приоритет е успехът на отбора. Ако направя асистенция и не вкарам, пак ще бъда щастлив. Нямам абсолютната амбиция да вкарвам на всяка цена", каза още Сангаре.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX