Александър Станков е едно от доказаните имена, когато става въпрос за ЦСКА. Бившият треньор на „червените“, както винаги коментира доста интересно и реалистично ситуацията в любимият си клуб. Ето какво каза Станков специално пред „Мач Телеграф“ преди дербито на кръга с Ботев Пд, както и анализът му за победата над Левски.

„Първо ще започна с успеха във Вечното дерби. Никаква последователност не може да се търси в тези двубои, защото за пореден път се доказва, че който е в по-незадоволително положение точково излиза победител. Победата е много важна и за футболистите, и за Янев. За мен той в момента извлича повече от максимума от отбора. Забелязвам вдигане на духа със сигурност, но игрово има още какво да се желае и той го знае. Със сигурност селекцията зимата ще е много важна, има много неща, които трябва да търпят ремонт в ЦСКА, както и за баланс в състава, така и за работата на определени хора там, които по мое мнение, казвал съм го и друг път, все още не виждам тяхната експертиза дали е на нивото на такъв голям клуб“, заяви Станков пред „Мач Телеграф“.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

Цялото му мнение четете в хартиеното издание на "Мач Телеграф"

