Бившият треньор на ЦСКА Александър Станков коментира пред „Мач Телеграф“ ситуацията в клуба. „Доволен съм от победата над Локомотив София за Купата. В такива турнирни мачове всичко се случва. Понякога и нелогичното. Това беше една резонна победа и продължаване за ЦСКА. Трябва големи усилия да се положат, за да се продължи напред. Мисля, че ЦСКА е на прав път. Трябва да се ориентираме към този турнир, защото нещата в първенството не са добри. В последните години се гледа към него, защото трябва да мислим за Европа. Ако и през този сезон се пропусне участие в турнирите на УЕФА, няма да е никак добре. Не вярвам, че може да се случи. Трудно може да изпуснем евротурнирите. Доволен съм от реакцията, която показа отбора, след като Локо Сф вкара гол. В един момент стана въпрос на време да се вкара гол и да се обърне мача".

"Важното е, че ЦСКА продължи напред. Харесва ми към този момент отбора. Трябваше човек като Христо Янев, който да е свързан с клуба. Той е кадърен и млад специалисти и може да даде много на отбора. В клуба има и още един човек, който ме радва, че е там и това е Вангел Вангелов. И той ще даде всичко за ЦСКА. Аз винаги съм бил оптимист и винаги съм вярвал в младите хора. Така трябва да мислим, за да може в един даден момент да почне да се случва нещо в тази държава“, заяви Станков.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ