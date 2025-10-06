О рганизираните фенове на ЦСКА от „Трибуна Сектор Г“ излязоха с позиция на профила си във „Фейсбук“ във връзка с новината, че от следващия сезон може да има обединение с ЦСКА 1948.

Още през миналата седмица стана ясно, че се водят разговори на високо ниво по тази тема. Сега привържениците на „армейците“ поставиха няколко конкретни и ясни въпроси към ръководството.

ПОЗИЦИЯТА НА „ТРИБУНА СЕКТОР Г“

Армейци,

На първо място ще благодарим на Христо Янев и играчите за себераздаването и труда вчера - така трябва да играе ЦСКА във всеки един мач без изключение! Това желание и хъс искаме да виждаме във всеки един наш футболист на терена, както сигурни сме и вие.

Въпреки това през последните седмици в общественото пространство се тиражират меко казано притеснителни слухове, свързани с едно друго отборче, носещо чуждо име, неговият финансов благодетел и нашия любим отбор. Не можем да подминем този "шум" току-така и бихме искали да се обърнем директно към ръководството на ЦСКА с няколко конкретни и ясни въпроса:

Истина ли е, че се обсъжда "обединение" с проекта от Бистрица? Как точно ще се оформи и реализира този акт? Как и под каква форма се очаква армейската общност да приеме човек, работил толкова дълго време против нашите ценности, идеали и разбирания? Ако тези неща не отговорят на истината ще излезете ли с директно и ясно опровержение, за да успокоите и без това меко казано неспокойната обстановка около клуба ни?

Благодарни сме за всичко, направено до момента - строящия се наш нов дом, базите, цялостните инфраструктурни подобрения и инвестиции, но въпреки това няма как да подминем подобни, надяваме се спекулации, с лека ръка и искаме да чуем конкретни отговори.

САМО ЦСКА!