Р аздираният от проблеми и провали ЦСКА е в миналото. Звярът се събуди и новият ЦСКА тупти с ДНК-то на великите "армейски" предци, изписали ореола на най-успешния клуб в България. Шестата поредна победа на "червените" показа, че Христо Янев е успял бързо да научи играчите, че трябва да имат характер и дух на победители. Онзи ден срещу Ботев Пловдив ЦСКА до последно не се отказа да търси победата. "Червените" буквално размазаха съперника си през втората част на мача и заслужено триумфираха в края му. "Армейците" не се отказаха да търсят победата и след изпуснатата дузпа в 71-вата мин., което е обикновено нанася тежък удар по духа, самочувствието и битката. Победата на ЦСКА е много сладка именно заради духа, който отборът показа, заради желанието за победа. Все изключително важни елементи от футбола, които доскоро отсъстваха от "червените" редици.
